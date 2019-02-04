В Великих Луках мужчина похитил у незнакомца два мобильника и деньги

4 Февр. 19:05 2019-02-04T19:05:38+03:00

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В Великих Луках на улице Дьяконова произошло разбойное нападение на 29-летнего мужчину. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, у пострадавшего похитили два мобильника, четыре тысячи рублей и банковскую карту.

Как пояснил мужчина в разговоре с полицейскими, на улице Дьяконова к нему подошел неизвестный. Злоумышленник напал на него, после чего и забрал все ценности. После свершения преступления нападавший скрылся. Но пострадавший смог запомнить приметы злоумышленника и сообщить их правоохранительным органам.

Правоохранительные органы начали искать подозреваемого в нападении на мужчину. Ориентировку получили и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые через некоторое время заметили подходящего под описание мужчину. Его задержали. Подозреваемым оказался 31-летний великолучанин. Его доставили в ближайшее отделение полиции, где займутся дальнейшим расследованием преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU