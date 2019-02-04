2019-02-04T20:44:40+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Пароменской дерево под тяжестью снега обрушилось на прохожего

Мужчине понадобилась помощь медиков [видео]
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Упавшее дерево также повредило ограждение дома №5 по улице Пароменской. Фото: Юрий Иванов.Упавшее дерево также повредило ограждение дома №5 по улице Пароменской. Фото: Юрий Иванов.
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В Пскове на улице Пароменской дерево обрушилось на прохожего. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», видео с данным инцидентом разместили на одном из популярных видеохостинговых сайтов.

Все случилось 4 февраля в двадцать минут седьмого вечера. Мужчина шел в сторону улицы Максима Горького от часовни княгини Ольги. Между домами 5 и 9 на пострадавшего упало дерево. Видимо растение не выдержало вес снега, который накопился на нем в течение дня.

Как видно на кадрах видео, мужчина пытался вылезти из-под дерева, когда к нему подоспели несколько прохожих. Они помогли мужчине выбраться, после чего вызвали пострадавшему скорую помощь. Минут через десять карета с медиками была на месте происшествия. Какие именно травмы получил мужчина в результате инцидента неизвестно.

Во время инцидента пострадало ограждение дома №5 по улице Пароменской.

КСТАТИ

На Псковскую область 4 февраля в первой половине дня обрушился снежный циклон. По предварительным данным, выпало около 14 миллиметров осадков.

КОНКРЕТНО

За 4 февраля это не единственный случай, когда деревья не выдерживали вес снега. В социальных сетях псковичи делятся снимками с улицы Красноармейской, Октябрьского проспекта и других улиц города.

На улице Пароменской в Пскове дерево упало на прохожего..Видео: Юрий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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