В Печорском районе пограничники не дали вывезти в Эстонию старинный самовар

5 Февр. 10:12 2019-02-05T10:12:05+03:00

Самовар с большей долей вероятности является культурной ценностью, а мужчина пытался вывезти его заграницу незаконно. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Печорском районе пограничники изъяли у водителя, направлявшегося в Эстонию, самовар. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления МЧС России по Псковской области, старинный предмет может иметь культурную ценность.

Все произошло на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Для проверки сюда подъехала иномарка, за рулем которой находился 35-летний мужчина. Пограничники задали водители вопрос, не везет ли он ничего запрещенного. После чего они получили отрицательный ответ и начали проверку.

В багажнике автомобиля сотрудники погрануправления и нашли самовар. На вид предмет обихода старинный, но, чтобы выяснить это точно, пограничники отправили его на экспертизу. Ведь если самовар имеет культурную ценность, то заграницу его вывозить категорически нельзя.

Если все подтвердится, то нарушителю грозит штраф в размере двойной стоимости культурной ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU