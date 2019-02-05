Рыбак заблудился на льду Псковского озера во время метели

5 Февр. 10:33 2019-02-05T12:00:04+03:00

Рыбак во время метели потерял ориентиры, по которым планировал вернуться на берег. Фото: Павел КЛОКОВ

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На Псковском озере рыбак заблудился во время метели. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на помощь ему выдвинулся катер на воздушной подушке.

Заблудившимся рыбаком оказался мужчина 1953 года рождения. Он вышел рыбачить 4 февраля на лед Псковского озера и находился недалеко от острова Семский. Как раз в это время на Псковскую область обрушился снежный циклон. Видимость ухудшилась, мужчина потерял ориентиры, по которым он собирался вернуться обратно, а метель засыпала все следы. Рыбак связался со спасателями, чтобы они помогли выбраться со льда водоема.

На помощь мужчине пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова. Два спасателя на катере на воздушной подушке нашли рыбака и доставили на берег.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU