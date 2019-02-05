В Стругах Красных из-за поджога в квартире сгорела кровать

5 Февр. 11:58 2019-02-05T11:58:05+03:00

На тушение пожаров псковским спасателям за последние сутки приходилось выезжать два раза. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Огонь также уничтожил постельное белье, лежавшее на ней

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В Стругах Красных произошел пожар в квартире по улице Северограничной. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, предположительная причина возгорания, установленная экспертами, - поджог.

- Сообщение на пульт диспетчера поступило около двух часов ночи 5 февраля, - рассказала начальник пресс-службы ведомства Ирина Коноплева. - Для тушения пожара направили две пожарные машины и шесть спасателей.

Но помощь сотрудников МЧС не понадобилась. Жильцы квартиры самостоятельно потушили возгорание. Огонь уничтожил кровать и постельное белье. Во время пожара никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выяснят компетентные органы.

КСТАТИ

Накануне вечером в Пскове из-за короткого замыкания загорелась иномарка. Огонь повредил моторный отсек на площади в один квадратный метр. Спасатели быстро приехали на вызов и не допустили распространения огня по всей машине.

ИСТОЧНИК KP.RU