2019-02-05T12:34:05+03:00
Общество

Будущих новоселов приглашают в Тур по четырем жилым комплексам в Пскове

Мечтающие о комфортном жилье псковичи побывают в новостройках города
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В очередной Тур по новостройкам отправятся читатели "Комсомолки" 9 февраля.В очередной Тур по новостройкам отправятся читатели "Комсомолки" 9 февраля.Фото: Владимир Кольцов
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Жителей и гостей Пскова, желающих купить квартиру в этом древнем русском городе, приглашают в Тур по новостройкам. 9 февраля «Комсомольская правда – Псков» предлагает посетить четыре жилых комплекса: ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Участники тура смогут своими глазами увидеть планировки будущих квартир, побродить по ним, и выбрать желаемую, зная, какие виды будут открываться из ее окон, в какие часы солнце будет заглядывать в помещения.

К тому же Туры по новостройкам удобны тем, что можно встретиться с представителями застройщика, расспросить об используемых при строительстве материалах, об особенностях конструкции дома, вытяжки, отопления, водоснабжения и водоотведения, последующего благоустройства дворовой территории и застройки прилегающих участков.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 9 февраля. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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