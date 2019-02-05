В Великих Луках мужчина украл мотоблок, мобильник и кошелек

5 Февр. 13:29 2019-02-05T13:29:02+03:00

Все кражи были совершены в разное время

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В Великих Луках полицейские задержали мужчину, который подозревается в нескольких кражах. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общий ущерб, нанесенный злоумышленником, составил почти 43 тысяч рублей.

Мужчину, 29-летнего жителя Локнянского района, поймали после того, как он четвертого февраля украл в кафе по проспекту Гагарина рюкзак. У пострадавшей, женщины 1987 года рождения, там лежали деньги и мобильник. Общий ущерб от кражи составил 18 тысяч рублей.

После проведения следственных действий полицейские выяснили, что у злоумышленника нет работы, а также он раньше был судим. Украденные вещи удалось вернуть владелице. А вот мотоблок, который злоумышленник украл раньше из подвала частного дома на улице Ботанической, вернуть не удалось. Мужчина продал его. Теперь против злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU