Псковские легкоатлеты завоевали золото и серебро на соревнованиях «Русская зима»

5 Февр. 15:26 2019-02-05T15:26:17+03:00

Братья Шабановы из Псковской области на "Русской зиме" заняли первые две ступени пьедестала в забеге на 60 метров с барьерами. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Изменить размер текста: A A

Псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы завоевали награды на соревнованиях «Русская зима». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков»в администрации Псковской области, спортсмены улучшили свои результаты с последних стартов.

Выступали псковичи в забеге на 60 метров с барьерами. Первое место удалось занять Константину Шабанову. На преодоление всей дистанции ему понадобилось 7,65 секунды. Этот результат стал лучшим в сезоне для легкоатлета. Также это время стало пятым в европейском рейтинге. На предыдущих соревнованиях Константин показал время на 0,16 секунды хуже.

Филипп Шабанов завоевал в этом же забеге серебро. Результат легкоатлета - 7,86 секунды. На предыдущих соревнованиях Филипп не мог выбежать из восьми секунд, но к «Русской зиме» время удалось улучшить.

КОНКРЕТНО

Следующий старт, который ждет спортсменов — чемпионат России по легкой атлетике. Он пройдет в Москве с 13 по 15 февраля.

КСТАТИ

Александра Савенкова стала победительницей международных соревнований в Орле (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU