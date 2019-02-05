2019-02-05T15:26:17+03:00
Спорт

Псковские легкоатлеты завоевали золото и серебро на соревнованиях «Русская зима»

На состязаниях спортсмены улучшили результаты сезона
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Братья Шабановы из Псковской области на "Русской зиме" заняли первые две ступени пьедестала в забеге на 60 метров с барьерами.Братья Шабановы из Псковской области на "Русской зиме" заняли первые две ступени пьедестала в забеге на 60 метров с барьерами.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы завоевали награды на соревнованиях «Русская зима». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков»в администрации Псковской области, спортсмены улучшили свои результаты с последних стартов.

Выступали псковичи в забеге на 60 метров с барьерами. Первое место удалось занять Константину Шабанову. На преодоление всей дистанции ему понадобилось 7,65 секунды. Этот результат стал лучшим в сезоне для легкоатлета. Также это время стало пятым в европейском рейтинге. На предыдущих соревнованиях Константин показал время на 0,16 секунды хуже.

Филипп Шабанов завоевал в этом же забеге серебро. Результат легкоатлета - 7,86 секунды. На предыдущих соревнованиях Филипп не мог выбежать из восьми секунд, но к «Русской зиме» время удалось улучшить.

КОНКРЕТНО

Следующий старт, который ждет спортсменов — чемпионат России по легкой атлетике. Он пройдет в Москве с 13 по 15 февраля.

КСТАТИ

Александра Савенкова стала победительницей международных соревнований в Орле (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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