Директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич освобождена от занимаемой должности

5 Февр. 15:54 2019-02-05T15:54:38+03:00

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Генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» (Псков) Ольга Торбич освобождена от занимаемой должности 5 февраля. Такое решение вынес совет директоров компании. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе губернатора Псковской области. Причиной для такого решения стало возбуждение Управлением ФСБ России по Псковской области уголовного дела в отношении руководителя «Моглино», связано оно с коррупцией (по ч. 1 ст. 285 УК РФ).

На данный момент генеральным директором ОЭЗ назначен Олег Бердских, прежде занимавший пост заместителя руководителя. Появился у особой экономической зоны и куратор – это заместитель губернатора по экономике и инвестициям Нинель Салагаева.

- Мы и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы ваши проекты и предприятия развивались. Если будут возникать ситуации, которые не прописаны в наших соглашениях, прошу информировать о них меня лично, - попросил губернатор Псковской области Михаил Ведерников представителей разместившихся на территории «Моглино» компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU