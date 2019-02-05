2019-02-05T16:19:20+03:00
Общество

Управляющие компании Пскова ждет прокурорская проверка, если они не вычтут вывоз мусора из квитанций

Городские власти будут проводить проверять все платежки на наличие нарушений
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Плата за вывоз мусора взимается теперь региональным оператором, а не управляющей компанией.Плата за вывоз мусора взимается теперь региональным оператором, а не управляющей компанией.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Управляющие компании Пскова, которые продолжат включать в квитанции стоимость вывоза мусора, ждут прокурорские проверки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации областной столицы, городские власти будут внимательно следить за соблюдением ценовой политики за содержание жилого помещения.

Этот вопрос обсудили участники селекторного совещания по вопросам оказания услуг по сбору и вывозу мусора. Участие в нем приняли не только представители регионального оператора по обращению с ТКО, но и представители областных и городских властей.

Участники встречи договорились больше информировать население о работе по вывозу мусора не только из многоквартирных домов, но и из частного сектора. В ближайшее время могут появиться постановления, которые будут стимулировать население разделять отходы. Тем, кто занимается сортировкой, стоимость вывоза уменьшат. Но пока что это мера только в проектах.

КСТАТИ

Городская дума Пскова уттвердила новые тарифы содержания жилых помещений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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