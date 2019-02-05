2019-02-05T17:14:37+03:00
Происшествия

Источник в администрации Псковской области рассказал об уголовном деле в отношении Ольги Торбич

Генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич отстранена от должности 5 февраля решением Совета директоров
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Администрация Псковской области настаивает: уголовное дело о коррупции, возбужденное против экс-директора ОЭЗ "Моглино" Ольги Торбич никак не связано с органами исполнительной власти.Администрация Псковской области настаивает: уголовное дело о коррупции, возбужденное против экс-директора ОЭЗ "Моглино" Ольги Торбич никак не связано с органами исполнительной власти.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Региональные власти настаивают на том, что уголовное дело в отношении Ольги Торбич, снятой с должности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» 5 февраля, не связано с деятельностью в администрации Псковской области. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», уголовное дело возбуждено Управлением ФСБ России по региону по части 1 статьи 285 УК РФ, речь идет о коррупции.

- Ситуация с экс-генеральным директором ОЭЗ «Моглино» связана с лоббированием интересов аффилированных с ней коммерческих структур в корыстных целях при заключении контрактов ОЭЗ «Моглино» и не имеет отношения к деятельности администрации Псковской области как в предыдущий, так и нынешний период, - подчеркнула председатель Совета директоров ОЭЗ «Моглино» Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области, официально назначенная куратором особой экономической зоны после принятый кадровых решений.

КОНКРЕТНО

ОЭЗ «Моглино» расположена в 8 километрах от Пскова. Ольга Торбич возглавила ее в 2012 году.

После ее ухода пост руководителя занял Олег Бердских, заместитель гендиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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