На российско-эстонской границе псковские пограничники задержали мужчину с травматическим пистолетом
На российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали мужчину при попытке пересечь границу с оружием. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, 44-летний гражданин России на своем личном транспорте планировал выехать в Эстонию.
На вопрос, а нет ли в машине запрещенных предметов, оружия, например, сказал, что ничего такого не везет. Но при досмотре в бардачке легковушки нашли травматический пистолет марки МР-81 и семь патронов к нему.
- Выявленные оружие и боеприпасы переданы представителям компетентных органов для проведения экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе погрануправления.
По итогам экспертиз будет вынесено и решение о дальнейшей судьбе путешественника, попытавшегося провезти с собой через границу пистолет.
ИСТОЧНИК KP.RU