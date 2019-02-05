2019-02-05T18:08:33+03:00
Происшествия

На российско-эстонской границе псковские пограничники задержали мужчину с травматическим пистолетом

Россиянин пытался перейти с ним границу
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Травматический пистолет нашли в бардачке легковой машины на российско-эстонской границе. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.Травматический пистолет нашли в бардачке легковой машины на российско-эстонской границе. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
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На российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали мужчину при попытке пересечь границу с оружием. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, 44-летний гражданин России на своем личном транспорте планировал выехать в Эстонию.

На вопрос, а нет ли в машине запрещенных предметов, оружия, например, сказал, что ничего такого не везет. Но при досмотре в бардачке легковушки нашли травматический пистолет марки МР-81 и семь патронов к нему.

- Выявленные оружие и боеприпасы переданы представителям компетентных органов для проведения экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе погрануправления.

По итогам экспертиз будет вынесено и решение о дальнейшей судьбе путешественника, попытавшегося провезти с собой через границу пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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