На соискание премии администрации Псковской области поданы 43 заявки

5 Февр. 18:56 2019-02-05T18:56:40+03:00

На получение премии администрации Псковской области по итогам 2018 года претендуют 43 представителя культуры и искусства, журналистики и охраны памятников. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Конкурсная комиссия начала рассмотрение заявок на получение премии администрации Псковской области за лучшие произведения в сфере культуры, искусства, архитектуры, журналистики, сохранение объектов культурного наследия. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, всего было подано 43 заявки от деятелей культуры, журналистов, общественников. Для сравнения, годом ранее их было на четверть меньше.

Наибольшее количество заявок прислано в номинации «журналистика» - 23 соискателя. А вот в категории «музыкальное искусство» всего одна заявка, на получение премии за «сохранение объектов культурного наследия» только два претендента.

Среди экспертов, которые выберут победителей, представители общественных организаций, органов исполнительной власти, заслуженные работники культуры.

За годы вручения премии, а она была учреждена в 1995 году, около 340 человек и творческих коллективов стали ее обладателями. В их числе была и «Комсомольская правда – Псков».

ИСТОЧНИК KP.RU