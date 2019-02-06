Псковские пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого на родине за управление машиной пьяным

6 Февр. 09:08 2019-02-06T09:08:28+03:00

Гражданин Молдовы теперь будет ждать экстрадиции на родину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Псковские пограничники задержали гражданина Молдовы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на родине против мужчины заведено уголовное дело.

Задержание произошло на пункте пропуска «Бурачки». Разыскиваемый, 44-летний мужчина, направлялся в сторону Латвии. Его автомобиль остановили для проверки документов. Через некоторое время оказалось, что иностранец находится в федеральном розыске. У себя на родине мужчина нанес повреждения средней тяжести из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации машины. Часть первая статьи 264 Уголовного кодекса Молдовы подразумевает, что подозреваемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданина Молдовы доставили в Себеж, где он будет ждать дальнейших действий. На родине злоумышленнику грозит до 240 часов общественно полезных работ и лишение родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU