2019-02-06T09:41:56+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина получил ожоги во время пожара в жилом доме в Дедовическом районе

Пострадавшего доставили для лечения в Псков
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Замыкание электропроводки рассматривается как основная причина пожара в Дедовическом районе.Замыкание электропроводки рассматривается как основная причина пожара в Дедовическом районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В деревне Большая Храпь Дедовического района сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время происшествия пострадал один человек.

- Вызов поступил пятого февраля в десять утра, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки внутри здания.

Для тушения дома привлекались три пожарные машины и шесть человек личного состава. Им удалось не допустить распространения огня на две стоящие рядом хозяйственные постройки и автомобиль.

Во время пожара пострадал муж хозяйки дома, мужчина 1942 года рождения. Он получил ожоги головы и верхних конечностей. Его доставили в Псков, где он пройдет лечение в областной клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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