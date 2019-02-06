Госавтоинспекция призывает псковских водителей быть осторожнее на дорогах во время метели

6 Февр. 10:07 2019-02-06T10:07:05+03:00

Чтобы не попасть в аварию, водителям советуют держать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Фото: Владимир Кольцов

На дорогах образуется снежная каша и наледь, что может привести к большому количеству аварий

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Псковских водителей призывают быть внимательными на дорогах во время метели. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 5 февраля на дорогах региона складывается сложная обстановка из-за метеоусловий.

В Псковскую область, как и двумя днями ранее, пришел снежный циклон. Он принес с собой небольшое потепление и обильные осадки в виде снега, местами мокрого. В первой половине дня видимость на дорогах будет сильно ограничена. На некоторых участках дороги могут появиться лужи или снежная каша. К вечеру ожидается похолодание до минус десяти градусов, что означает появление на дорогах льда.

В таких условиях водителям надо внимательно подходить к выбору скорости движения и дистанции до впередиидущего транспорта. Следует также избегать резких маневров, потому что они могут привести к потере контроля над автомобилем.

На пешеходных переходах надо быть внимательным как водителям, так и прохожим. Автовладельцам стоит снижать скорость перед «зеброй», а пешеходам носить светоотражающие элементы и не перебегать дорогу перед приближающейся машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU