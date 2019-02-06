2019-02-06T10:07:05+03:00
Общество

Госавтоинспекция призывает псковских водителей быть осторожнее на дорогах во время метели

На дорогах образуется снежная каша и наледь, что может привести к большому количеству аварий
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Чтобы не попасть в аварию, водителям советуют держать безопасную дистанцию и не превышать скорость.Чтобы не попасть в аварию, водителям советуют держать безопасную дистанцию и не превышать скорость.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Псковских водителей призывают быть внимательными на дорогах во время метели. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 5 февраля на дорогах региона складывается сложная обстановка из-за метеоусловий.

В Псковскую область, как и двумя днями ранее, пришел снежный циклон. Он принес с собой небольшое потепление и обильные осадки в виде снега, местами мокрого. В первой половине дня видимость на дорогах будет сильно ограничена. На некоторых участках дороги могут появиться лужи или снежная каша. К вечеру ожидается похолодание до минус десяти градусов, что означает появление на дорогах льда.

В таких условиях водителям надо внимательно подходить к выбору скорости движения и дистанции до впередиидущего транспорта. Следует также избегать резких маневров, потому что они могут привести к потере контроля над автомобилем.

На пешеходных переходах надо быть внимательным как водителям, так и прохожим. Автовладельцам стоит снижать скорость перед «зеброй», а пешеходам носить светоотражающие элементы и не перебегать дорогу перед приближающейся машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста