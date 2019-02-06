В Псковской области ликвидируют последствия снегопада
Энергетики 6 февраля продолжают устранение последствий снегопада – из-за налипания мокрого снега происходили обрывы проводов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», наиболее сильно пострадали Псковский, Печорский, Струго-Красненский и Плюсский районы. Всего на горячую линию поступило 597 звонков.
Ремонтные работы проводились даже минувшей ночью. Электрики не только восстанавливают линии электропередач, но и очищают провода от снега, чтобы не происходило повторных обрывов.
- С понедельника персонал «Псковэнерго» работает в круглосуточном режиме, - добавили в ведомстве.
На данный момент в регионе задействованы 10 передвижных временных источников питания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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