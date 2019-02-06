2019-02-06T11:52:50+03:00
Общество

«Псковпассажиравтотранс» получил 314 миллионов рублей на погашение долгов

Общая задолженность предприятия до этого момента составляла полмиллиарда рублей
Виталий Суриков
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"Псковпассажиравтотранс" за счет безвозмездных поступлений сможет погасить больше 50% долгов."Псковпассажиравтотранс" за счет безвозмездных поступлений сможет погасить больше 50% долгов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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«Псковпассажиравтотранс» получил 314 миллионов рублей на погашение долгов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эти деньги пойдут на страховые выплаты и оплату налогов.

В скором времени автотранспортное предприятие получит еще 50 миллионов рублей на решение проблем. Общая сумма поступлений составит 364 миллиона рублей. Все вложения в «Псковпассажиравтотранс» будут безвозмездными.

Общая сумма долгов предприятия составляла полмиллиарда рублей. Финансовые поступления, которые позволят снизить долговую нагрузку на предприятие, помогут разблокировать арестованные счета предприятия. Программа по оздоровлению предприятия находится еще в стадии разработки. Представить главе региона ее планируют 15 февраля.

КСТАТИ

«Псковпассажиравтотранс» получит еще 295 миллионов рублей в качестве компенсации. Средства пойдут на компенсацию для предприятия льготных автобусных перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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