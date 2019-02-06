2019-02-06T14:10:23+03:00
Общество

Чемпионат Worldskills Russia собрал в Псковской области молодежь Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области и республики Коми

Команды выполняют задания на семи площадках
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Участники чемпионата Worldskills Russia на площадке "спасательные работы".Участники чемпионата Worldskills Russia на площадке "спасательные работы".Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Региональный чемпионат Worldskills Russia («Молодые профессионалы») проходит в Псковской области в третий раз. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, мероприятие собрало около 150 школьников и студентов колледжей и техникумов из Псковской области, республики Коми, Санкт-Петербурга, Новгорода и Московской области. Завершатся испытания для ребят 8 февраля.

Всего в плане-графике чемпионата семь испытаний, которые проходят на нескольких площадках: в Пскове, Великих Луках и Опочке.

Ребята состязаются по направлениям: поварское дело, парикмахерское искусство, графический дизайн, медицинский и социальный уход, спасательные работы, предпринимательство, преподавание в младших классах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области рассказали, что в рамках чемпиона Worldskills Russia его участникам предстояло извлечь пострадавшего из-под завала и из поврежденной в аварии машины, оказать им первую медпомощь, потушить пожар и отыскать человека в «лабиринте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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