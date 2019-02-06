Два дополнительных низкопольных «Волгобаса» будут курсировать по Пскову

6 Февр. 15:09 2019-02-06T15:09:16+03:00

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По Пскову будут курсировать два дополнительных низкопольных «Волгобаса». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, работать техника будет на маршрутах №22 и №30.

Узнать, когда низкопольный автобус будет на остановке, можно по расписанию на сайте предприятия. Там время движение таких автобусов отмечено красным цветом. Теперь маломобильным группам населения будет удобнее передвигаться на этих маршрутах, потому что до этого только небольшая часть автобусах на маршрутах №22 и №30 для этого приспособлены не были. Всего два направления обслуживают 11 автобусов, часть из которых - маршрутки «ГАЗель Next».

Такие меры предприятие приняло после того, как жители округа №12 Пскова обратились с просьбой вернуть удобные низкопольные автобусы на маршруты, двигающиеся между Завеличьем и Запсковьем. Григорий Стороненков, депутат от этого округа, направил в «Псковпассажиравтотранс» необходимый запрос.

КСТАТИ

В конце декабря 2018 года в Пскове прошел митинг по сохранению предприятия «Псковпассажиравтотранс». Одним из требований работников было возвращение маршрутов №22 и №30 под юрисдикцию предприятия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU