Медики Псковской области получили 30 новых карет скорой помощи

6 Февр. 16:39 2019-02-06T16:39:14+03:00

Новые кареты скорой помощи заступят на дежурство уже 7 февраля. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Машины выйдут на рабочее дежурство практически сразу после вручения

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Медики Псковской области 6 февраля получили 30 новых автомобилей скорой помощи. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, на первые вызовы машины отправятся уже 7 февраля.

Торжественное вручение карет скорой помощи состоялось в Пскове. Ключи Медикам вручал лично глава региона Михаил Ведерников. В основном все машины отправятся в межрайонные больницы. В Пскове из 30 автомобилей останется только 2.

- Ежегодно к услугам скорой помощи обращается 40% населения региона, - заметил Михаил Юрьевич в своей приветственной речи. - От своевременности и качества оказания медицинских услуг напрямую зависят здоровье и жизнь наших граждан.

В партии автомобилей двадцать восемь - машины повышенной проходимости марки «УАЗ». Из них 14 микроавтобусов вагонной компановки, а еще 14 - модернизированные для нужд скорой помощи внедорожники «УАЗ Патриот». Два автомобиля построены на базе «Газель Next».

КСТАТИ

В Псковской области ежедневно на дежурство заступают 80 автомобилей скорой помощи. Всего в регионе, до поставки новой партии автомобилей, числилось 150 карет скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU