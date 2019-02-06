2019-02-06T17:05:39+03:00
Общество

Псковские таможенники передали министерству культуры картину, изъятую на одном из пунктов пропуска

Таким образом надзорный орган исполнил решение суда
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Картина неизвестного художника написана предположительно в начале ХХ века. Фото: Псковская таможня.Картина неизвестного художника написана предположительно в начале ХХ века. Фото: Псковская таможня.
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Псковские таможенники передали министерству культуры картину, изъятую автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, работники управления исполнили решение суда.

Инцидент произошел еще в 2018 году. Нарушитель ехал в Ригу. Во время досмотра автомобиля оказалось, что в автомобиле находится незадекларированная картина размером 117х86 сантиметров. Таможенники дали ей условное название «Украинский ночной пейзаж» и изъяли ее для проведения экспертизы.

Специалисты выяснили, что картина написана больше 50 лет назад, поэтому является культурной ценностью. Авторство полотна установить не удалось. Как заметили профессионалы, скорее всего эта картина — первые ученические попытки начинающего художника. По некоторым чертам она похожа на произведение Ивана Айвазовского «Украинский ночной пейзаж».

За попытку вывоза заграницу культурной ценности нарушителю обычно грозит штраф в размере двойной стоимости предмета, но в этот раз суд постановил изъять картину у владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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