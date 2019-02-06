Сергей Грахов официально стал председателем госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ

6 Февр. 17:42 2019-02-06T17:42:03+03:00

Сергей Грахов перестал быть "исполняющим обязанности" и на полной основе занял пост председателя госкомитета по строительству и ЖКХ. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Сергей Грахов официально занял должность председателя госкомитета псковской области по строительству и ЖКХ. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 6 февраля распоряжение об этом подписал глава региона Михаил Ведерников.

Сергей Грахов уже трудится на этой должности с 17 октября 2018 года. До этого времени к его должности прибавлялась приставка «исполняющий обязанности». На этом посту Сергей Сергеевич сменил Андрея Агапова.

За почти четыре месяца работы Сергея Грахова в Псковской области произошли несколько значимых открытий: новое здание перинатального центра и великолукский путепровод. Также в регионе начал работать региональный оператор по работе с ТКО.

СПРАВКА «КП»

Сергею Грахову 36 лет, родом он из Одесской области. По образованию Сергей Сергеевич инженер по водоснабжению и водоотведению, также у него есть степень магистра но направлению «Государственное и муниципальное управление». С 2007 года по 2017 года Сергей Грахов работал в Сочи, еще год занимал должность в министерстве строительства и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU