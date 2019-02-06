2019-02-06T18:13:12+03:00
Происшествия

Больше четырех лет за решеткой проведет женщина, обманывавшая псковских пенсионеров

Женщина втиралась в доверие к пожилым людям и уходила с их деньгами
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Из двух злоумышленниц тюремный срок получила пока что одна.Из двух злоумышленниц тюремный срок получила пока что одна.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пскове признал виновной жительницу Новгородской области в нескольких случаях краж денег у пенсионеров. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, за решеткой 56-летняя женщина проведет 4 года и 4 месяца.

Как установили во время следствия правоохранительные органы, злоумышленница действовала не одна, а вместе с подельницей. Они приходили домой к пенсионерам и представлялись сотрудниками социальных учреждений. Иногда преступницы представлялись людьми, интересующимися съемом жилья. Пока одна женщина отвлекала жертву, другая женщина разыскивала деньги.

Действовали злоумышленницы на территории Пскова три месяца. За это время женщины смогли украсть больше 250 тысяч рублей. Во время рассмотрения уголовного дела прокуратура областной столицы поддержала обвинительное заключение. Суд постановил, что злоумышленница виновна в кражах в составе группы лиц, совершенных группой лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста