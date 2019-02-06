Больше четырех лет за решеткой проведет женщина, обманывавшая псковских пенсионеров

6 Февр. 18:13 2019-02-06T18:13:12+03:00

Из двух злоумышленниц тюремный срок получила пока что одна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина втиралась в доверие к пожилым людям и уходила с их деньгами

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В Пскове признал виновной жительницу Новгородской области в нескольких случаях краж денег у пенсионеров. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, за решеткой 56-летняя женщина проведет 4 года и 4 месяца.

Как установили во время следствия правоохранительные органы, злоумышленница действовала не одна, а вместе с подельницей. Они приходили домой к пенсионерам и представлялись сотрудниками социальных учреждений. Иногда преступницы представлялись людьми, интересующимися съемом жилья. Пока одна женщина отвлекала жертву, другая женщина разыскивала деньги.

Действовали злоумышленницы на территории Пскова три месяца. За это время женщины смогли украсть больше 250 тысяч рублей. Во время рассмотрения уголовного дела прокуратура областной столицы поддержала обвинительное заключение. Суд постановил, что злоумышленница виновна в кражах в составе группы лиц, совершенных группой лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU