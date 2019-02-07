2019-02-07T09:16:57+03:00
Общество

Псковские пограничники не пустили на территорию региона оленину и колбасу сомнительного происхождения

Общая сумма грузов составила примерно 450 тысяч рублей, а вес - 2 тонны
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Колбасу планировалось продать в нескольких регионах России.Колбасу планировалось продать в нескольких регионах России.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Псковские пограничники задержали в Невельском районе две машины, на которых незаконно на территорию России ввезли продукты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, управляли автомобилями граждане России.

Первый случай задержания произошел у деревни Долосцы. В грузовике под управлением мужчины 1959 года рождения пограничники обнаружили 7 туш оленей. Вес мяса составил примерно полтонны, а стоимость мяса оценивается в 200 тысяч рублей. Водитель не смог представить никаких документов на мясо, поэтому не удалось определить ни происхождение оленины, ни ее качество. Кроме этого мясо перевозилось с нарушением санитарных норм.

Еще одну машину задержали у деревни Лобок. В микроавтобусе пограничники нашли колбасу. Водитель отпираться не стал, никаких документов нет. Всего в кузове было полторы тонны продукта, стоимость его составляет примерно 250 тысяч рублей.

Товары пограничники передали компетентным органам, которые решат, что с ними сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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