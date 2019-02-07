2019-02-07T10:45:52+03:00
Происшествия

В Новосокольническом районе из-за неправильного устройства печи горел дом

Хозяева вовремя заметили возгорание и успели покинуть здание
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковские спасатели предупреждают, что нельзя допускать перекала печи, это может привести к пожару.Псковские спасатели предупреждают, что нельзя допускать перекала печи, это может привести к пожару.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В деревне Золотково Пригородной волости Новосокольнического района произошел пожар в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило 6 февраля в 15.34, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали три пожарные машины и 10 спасателей.

Во время инцидента у дома полностью выгорела крыша. Спасатели приложили все усилия, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки: жилой дом и баню. Позже дознаватели выяснили, что пожар, скорее всего, начался из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи. Из-за конструктивных особенностей возник перегрев элементов трубы, из-за чего и возник пожар.

КСТАТИ

Если вы стали очевидцем происшествия, то о нем стоит сообщить на единый номер службы спасения - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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