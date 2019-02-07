2019-02-07T10:44:50+03:00
Общество

Путевку на море и билеты на органный концерт подарил Михаил Ведерников участникам «Елки желаний»

Кроме этого Дмитрий Пожаров и Полина Трофимова побывали в кабинете главы региона
Виталий Суриков
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Глава региона михаил Ведерников вручил ребятам подарки во время чаепития в своем кабинете.Глава региона михаил Ведерников вручил ребятам подарки во время чаепития в своем кабинете.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил две мечты подростков, которые он снял с «Ёлки желаний». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, подарки получили Полина Трофимова и Дмитрий Пожаров.

Ребята участвовали в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Амбилимпикс». Полина учится в колледже, в будущем она хочет связать свою судьбу с ресторанным бизнесом. На конкурсе мастерства она стала лучшей в категории «поварское дело». Дмитрий еще учится в школе, но уже думает над выбором будущей профессии. Молодой человек планирует стать учителем физкультуры или краснодеревщиком.

Губернатор Псковской области исполнил мечты подростков. Полина уже в марте отправится со своим отцом в Сочи. Девушка очень хотела побывать на море. Дмитрий же отправится в Санкт-Петербург, где сможет посетить органный концерт. Подростку очень нравится подобная музыка, познакомился с ней он еще на школьных уроках музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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