В Псковской области заключенный набросился на начальника отдела безопасности с кулаками
В Островском районе Псковской области в исправительной колонии произошло нападение на начальника отдела безопасности. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального следственного управления следственного комитета России, заключенный накинулся на представителя власти с кулаками.
Инцидент произошел во время досмотра злоумышленника. Сотрудник исправительной колонии проверял, нет ли у заключенного запрещенных вещей. В этот момент преступник напал на проверяющего и успел ударить его по лицу, но через пару секунд его уже скрутили подоспевшие вовремя коллеги пострадавшего.
Злоумышленник отбывал наказание в исправительной колонии за совершение грабежей и разбойных нападений. В один из таких эпизодов мужчина нанес пострадавшему несколько серьезных травм. Теперь его накажут за нападение на представителя власти. Суд может прибавить к отбываемому сроку еще пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU