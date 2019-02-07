В Псковской области заключенный набросился на начальника отдела безопасности с кулаками

7 Февр. 11:17 2019-02-07T11:17:34+03:00

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В Островском районе Псковской области в исправительной колонии произошло нападение на начальника отдела безопасности. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального следственного управления следственного комитета России, заключенный накинулся на представителя власти с кулаками.

Инцидент произошел во время досмотра злоумышленника. Сотрудник исправительной колонии проверял, нет ли у заключенного запрещенных вещей. В этот момент преступник напал на проверяющего и успел ударить его по лицу, но через пару секунд его уже скрутили подоспевшие вовремя коллеги пострадавшего.

Злоумышленник отбывал наказание в исправительной колонии за совершение грабежей и разбойных нападений. В один из таких эпизодов мужчина нанес пострадавшему несколько серьезных травм. Теперь его накажут за нападение на представителя власти. Суд может прибавить к отбываемому сроку еще пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU