2019-02-07T12:28:08+03:00
Общество

Прокуратурой Псковской области нарушений в объединении Псковского и Изборского музея-заповедника не выявлено

Но руководство ведомства настаивает на готовности держать процесс на контроле
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Прокуратура Псковской области продолжит следить за слиянием Псковского и Изборского музея-заповедника.Прокуратура Псковской области продолжит следить за слиянием Псковского и Изборского музея-заповедника.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Нарушений в объединении Псковского музея-заповедника и музея-заповедника «Изборск» на этапе создания объединенного музея не выявлено. На этом настаивает прокурор Псковской области Сергей Белов, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». Разговор об этом зашел на встрече с журналистами 7 февраля.

- Но я хотел бы подчеркнуть, что мы рассматриваем вопрос с точки зрения законности, но не целесообразности, - уточнил Сергей Белов. - Если будут в процессе объединения, например, нарушения трудового законодательства и будут обращения граждан, мы будем реагировать.

Два крупных музея Псковской области решено объединить в ближайшее время. Предложение об этом обсуждалось на уровне министерства культуры. Однако на региональном уровне вопрос вызвал жаркие споры - сотрудники двух музеев вынесли на суд общественности процесс преобразования, разместив свои письма в соцсетях и даже на сайте губернатора.

КСТАТИ

Ранее сотрудников учреждений культуры заверили, что во время объединения сокращений не будет (побробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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