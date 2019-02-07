2019-02-07T13:08:01+03:00
Общество

Медицинское оборудование на сумму в полмиллиарда рублей появится в Псковской области

Список необходимых аппаратов региональные власти составляют вместе с министерством здравоохранения
Виталий Суриков
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В межрайонных больницах Псковской области появится новое оборудование, что повысит уровень здравоохранения.В межрайонных больницах Псковской области появится новое оборудование, что повысит уровень здравоохранения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковской области появится новое медицинское оборудование на сумму в полмиллиарда рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, список аппаратов составляется совместно с министерством здравоохранения.

Новое оборудование позволит не только точнее устанавливать диагноз и определить возможные патологии, но и быстрее вылечить пациента. В больницы и поликлиники области направятся новые рентгены, мамографы, флюографы, эндоскопическое оборудование, магнитно-резонансные томографы и многое другое. Решить вопрос о закупке нового оборудования удалось при поддержке президента России Владимира Путина.

- Сфера здравоохранения в нашем регионе требует существенного технического обновления, - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников факт закупки нового оборудования. - Мы последовательно решаем эту задачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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