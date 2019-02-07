Медицинское оборудование на сумму в полмиллиарда рублей появится в Псковской области
В Псковской области появится новое медицинское оборудование на сумму в полмиллиарда рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, список аппаратов составляется совместно с министерством здравоохранения.
Новое оборудование позволит не только точнее устанавливать диагноз и определить возможные патологии, но и быстрее вылечить пациента. В больницы и поликлиники области направятся новые рентгены, мамографы, флюографы, эндоскопическое оборудование, магнитно-резонансные томографы и многое другое. Решить вопрос о закупке нового оборудования удалось при поддержке президента России Владимира Путина.
- Сфера здравоохранения в нашем регионе требует существенного технического обновления, - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников факт закупки нового оборудования. - Мы последовательно решаем эту задачу.
ИСТОЧНИК KP.RU