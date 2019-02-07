2019-02-07T15:33:53+03:00
Общество

Новые правила благоустройства Пскова визуализируют

В администрации муниципалитета разработают пять альбомов с примерами
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства, они затронут, в том числе, размещение рекламы, вывесок, торговых павильонов в исторической части города.В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства, они затронут, в том числе, размещение рекламы, вывесок, торговых павильонов в исторической части города.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Новые правила благоустройства Пскова будут визуализированы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал советник главы администрации муниципалитета Павел Волков.

- Очень сложно воспринимать текст, не всегда понятно, как должно все выглядеть, - пояснил Павел Викторович. - А когда все будет наглядно, тогда ясно будет, как должны выглядеть, например, вывески, витрины.

Визуализация затронет все объекты городской среды. В пяти альбомах визуализации благоустройства будет прорисован вид нестационарных объектов, наружной рекламы, уличных объектов, ярмарок. Первый альбом уже готов. В нем проработаны правила установки вывесок и информационных табличек.

- В исторической части города и в районах типовой застройки правила, конечно, будут разные, - заметил Павел Волков. - В первом случае правила будут жестче, вывески не должны будут закрывать фасады памятников.

Как заметил глава администрации Пскова Александр Братчиков, как только правила благоустройства вступят в силу, владельцам вывесок дадут время привести их в надлежащее состояние. В противном случае собственники заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста