Новые правила благоустройства Пскова визуализируют

7 Февр. 15:33 2019-02-07T15:33:53+03:00

В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства, они затронут, в том числе, размещение рекламы, вывесок, торговых павильонов в исторической части города. Фото: Дарья ХВАТКОВА

В администрации муниципалитета разработают пять альбомов с примерами

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Новые правила благоустройства Пскова будут визуализированы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал советник главы администрации муниципалитета Павел Волков.

- Очень сложно воспринимать текст, не всегда понятно, как должно все выглядеть, - пояснил Павел Викторович. - А когда все будет наглядно, тогда ясно будет, как должны выглядеть, например, вывески, витрины.

Визуализация затронет все объекты городской среды. В пяти альбомах визуализации благоустройства будет прорисован вид нестационарных объектов, наружной рекламы, уличных объектов, ярмарок. Первый альбом уже готов. В нем проработаны правила установки вывесок и информационных табличек.

- В исторической части города и в районах типовой застройки правила, конечно, будут разные, - заметил Павел Волков. - В первом случае правила будут жестче, вывески не должны будут закрывать фасады памятников.

Как заметил глава администрации Пскова Александр Братчиков, как только правила благоустройства вступят в силу, владельцам вывесок дадут время привести их в надлежащее состояние. В противном случае собственники заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU