2019-02-07T15:43:26+03:00
Общество

Александр Братчиков: Мы не хотим, чтобы деревьев в Пскове было меньше

В правилах благоустройства города будет разработана схема озеленения
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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В Пскове пропишут требования к озеленению города и документом закрепят, кто и где может пилить деревья.В Пскове пропишут требования к озеленению города и документом закрепят, кто и где может пилить деревья.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Городские чиновники не хотят, чтобы в деревьев в Пскове стало меньше. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», на этом настаивает глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

- В городе сейчас есть много ветхих деревьев, - заметил Александр Николаевич. - Их необходимо спилить. Крепкие деревья никто трогать не будет.

Глава администрации Пскова отметил, что схема озеленения, которую утвердят в ближайшее время, определит, где можно сажать деревья, а где нельзя. Это будет целый проект, и после его разработки не будет возникать вопросов по этой теме ни у горожан, ни у управляющих организаций.

- Конечно, в первую очередь, правила будут распространяться на центр Пскова, - подметил Александр Братчиков. - Но и во дворах мы постараемся навести порядок. Хотя это очень сложный вопрос. Всегда есть два лагеря: жильцы, защищающие насаждения, и те, кто желает, чтобы их спилили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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