2019-02-07T16:28:16+03:00
Общество

В Пскове реконструируют парк Строителей

На эти цели выделено 350 миллионов рублей в рамках проекта «Духовные истоки»
Виталий Суриков
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Правый берег Псковы от Троицкого моста до Богоявленской церкви буден благоустроен.Правый берег Псковы от Троицкого моста до Богоявленской церкви буден благоустроен.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове в 2019 году начнутся работы по реконструкции парка Строителей, расположенного на правом берегу реки Псковы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

- Здесь появятся пешеходные дорожки, места под стационарные объекты, - рассказал Александр Братчиков. - Ведь всем гуляющим хочется купить и мороженное, и воды. Общественные туалеты тоже предусмотрены.

В 2019 году в рамках программы «Духовные истоки» выделят на реконструкцию 268 миллионов рублей, остаток суммы выделят в 2020 году. Всего планируется потратить 350 миллионов рублей.

- На улице Герцена возможна организация одностороннего движения, - рассказал Александр Братчиков. - Там сделают велодорожку и пешеходную дорожку.

КСТАТИ

Парк Парламентаризма на пересечении улиц Леона Поземского и Труда тоже ждет реконструкция. На перекрестке улиц возможно организуют круговое движение, чтобы не скапливались пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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