7 Февр. 16:17 2019-02-07T16:17:03+03:00

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У администрации Пскова появится своя снегоуборочная техника. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

- Мы уже обсудили этот вопрос с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, - заметил Александр Николаевич. - Техника может появиться уже в 2019 году.

Количество машин будет таким, чтобы была возможность убрать треть города. Таким образом администрация Пскова сможет помогать подрядчикам на сложных участках улиц или во время разбушевавшейся погоды.

КОНКРЕТНО

За первый месяц 2019 года с улиц Пскова было вывезено 30 тысяч кубометров снега. Сейчас в городе работают три подрядчика. На уборку брошено больше сорока единиц техники.

КСТАТИ

В Пскове разработают новые правила благоустройства города (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU