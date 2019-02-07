2019-02-07T16:17:03+03:00
Общество

У администрации Пскова появится своя снегоуборочная техника

Это позволит помогать подрядчикам в сложных ситуациях
Виталий Суриков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Администрация Пскова будет помогать подрядчикам убирать город, когда появится собственная техника.Администрация Пскова будет помогать подрядчикам убирать город, когда появится собственная техника.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

У администрации Пскова появится своя снегоуборочная техника. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

- Мы уже обсудили этот вопрос с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, - заметил Александр Николаевич. - Техника может появиться уже в 2019 году.

Количество машин будет таким, чтобы была возможность убрать треть города. Таким образом администрация Пскова сможет помогать подрядчикам на сложных участках улиц или во время разбушевавшейся погоды.

КОНКРЕТНО

За первый месяц 2019 года с улиц Пскова было вывезено 30 тысяч кубометров снега. Сейчас в городе работают три подрядчика. На уборку брошено больше сорока единиц техники.

КСТАТИ

В Пскове разработают новые правила благоустройства города (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста