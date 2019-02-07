2019-02-07T17:42:32+03:00
Общество

Восемь школ Псковской области закрылись на карантин

Вынуждены сидеть дома и 14 групп детских садов
Виталий Суриков
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В Псковской области медики ожидают увеличение количества простудившихся.В Псковской области медики ожидают увеличение количества простудившихся.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Псковской области восемь школ закрыты на карантин. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом на рабочем заседании сообщил главный санитарный врач Александр Нестерук.

Также Александр Васильевич сообщил, что эпидемический порог в Псковской области превышен на 20%. К примеру, есть регионы в России, где порог превышен на 212%. Детские сады полностью на карантин еще не закрывались, здесь закрыты только 14 групп.

В медицинских учреждениях введен масочный режим. Больницы и поликлиники снабжены всем необходимым, чтобы помочь больным. Особое внимание врачи уделят не привитым людям, беременным женщинам, пожилым людям и маленьким детям.

Как отметили специалисты, все выявленные случаи гриппа попадают под типы, включенные в вакцину.

КСТАТИ

В Псковской области с 5 февраля действует постановление об ограничительных мерах, призванных снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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