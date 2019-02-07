2019-02-07T18:39:14+03:00
Происшествия

В Пскове эвакуировали покупателей из ТРК «Акваполис»

В торговых помещениях сработала пожарная сигнализация
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Срабатывание пожарной сигнализации произошло примерно в пять часов вечера. Фото: Елена Белова.Срабатывание пожарной сигнализации произошло примерно в пять часов вечера. Фото: Елена Белова.
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В Пскове 7 февраля около 18 часов сработала пожарная сигнализация в одном из крупнейших торговых комплексов. Это и стало причиной для вызова пожарных и эвакуации покупателей. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании или другом чрезвычайном происшествии в здании торгового комплекса не подтвердилась.

- Было ложное срабатывание пожарной тревоги. Причины срабатывания выясняются, Персонал следовал инструкциям, предусмотренным в данной ситуации, - пояснил произошедшее представитель администрации торгового комплекса Николай Королев.

- Из-за халатности работника была нажата кнопка пожарной сигнализации, - сообщил «Комсомолке» собственный источник.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. Фото: Михаил Баев.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. Фото: Михаил Баев.

КСТАТИ

В новогодние праздники ТРК «Акваполис» попал в сводки о пожарах, когда на подземной парковке загорелся автомобиль с эстонскими номерами. Специалисты определили, что произошло самовозгорание (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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