В Пскове эвакуировали покупателей из ТРК «Акваполис»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-02-07T18:39:14+03:00

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В Пскове 7 февраля около 18 часов сработала пожарная сигнализация в одном из крупнейших торговых комплексов. Это и стало причиной для вызова пожарных и эвакуации покупателей. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании или другом чрезвычайном происшествии в здании торгового комплекса не подтвердилась.

- Было ложное срабатывание пожарной тревоги. Причины срабатывания выясняются, Персонал следовал инструкциям, предусмотренным в данной ситуации, - пояснил произошедшее представитель администрации торгового комплекса Николай Королев.

- Из-за халатности работника была нажата кнопка пожарной сигнализации, - сообщил «Комсомолке» собственный источник.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. Фото: Михаил Баев.

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ИСТОЧНИК KP.RU