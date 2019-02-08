Изборский музей-заповедник проводит традиционный конкурс на лучшего снеговика

8 Февр. 00:53 2019-02-08T00:53:06+03:00

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Изборский музей-заповедник приглашает всех участвовать в творческом конкурсе «Парад снеговиков в Изборске». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое мероприятие уже успело стать традиционным.

Что будет оценивать жюри? Разумеется оригинальность снежной скульптуры, ее название и используемые атрибуты. Еще одним важным критерием является то, что слепить снеговика обязательно на территории музея-заповедника: у стен крепости, на ее территории или в музейном квартале.

Заявки музей-заповедник принимает в своей официальной группе в «Вконтакте» до 1 марта. После этого жюри творческого конкурса выберет одного победителя. Призы ему вручат во время празднования Масленицы в Изборске, то есть 9 марта.

КСТАТИ

В качестве приза победителя ждет сертификат на поездку в выходные дни в Изборск. Приехать он сможет с семьей или друзьями, разместиться в гостевом доме, а за экскурсионную часть будет отвечать специальная ручка-гид «Самоход».

ИСТОЧНИК KP.RU