16 проектов псковских молодых ученых получат финансовую поддержку в 4 миллиона рублей

8 Февр. 01:37 2019-02-08T01:37:45+03:00

Администрация Псковской области заинтересована в развитии фундаментальных направлений науки в стенах ПсковГУ, Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Псковские молодые ученые получат финансовую поддержку в качестве грантов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, регион направит на эти цели 4 миллиона рублей.

Средства разделят между 16 лучшими проектами. Их выберет жюри из всех работ, которые представят молодые ученые Псковского государственного университета. Деньги выделены из резервного фонда Псковской области для развития научного потенциала региона.

Молодых ученых наравне с региональными властями поддерживает Российский фонд фундаментальных исследований. Сотрудничество продолжается уже десять лет. Целью совмесстной работы является развите фундаментальных направлений науки и развитие ученых.

КСТАТИ

Решение по поддержке молодых ученых администрация Псковской области приняла перед Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU