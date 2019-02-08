В Невельском районе мужчина пытался провезти ребенка через границу без документов

8 Февр. 09:48 2019-02-08T09:48:49+03:00

Перед тем, как отправиться заграницу с ребенком, проверьте наличие всех документов. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Из своих документов у него на руках была только копия паспорта

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В Невельском районе мужчина пытался провезти через российско-белорусскую границу несовершеннолетнего ребенка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, из своих документов у нарушителя была копия паспорта.

Все произошло в деревне Лобок. Мужчина с ребенком ехали из Белоруссии в Россию. После того, как погрничники выявили нарушение правил пересечения границы, то они оштрафовали нерадивого отца. За такое правонарушение в Кодексе административных правонарушений прописана сумма в размере от двух до пяти тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Пограничное управление напоминает, что при выезде с ребенком из страны необходимо иметь при себе все необходимые документы. В случае, если несовершеннолетний ребенок отправляется заграницу самостоятельно, при нем должно быть нотариально оформленное согласие. Один из родителей также в праве написать заявление о несогласии выезда ребенка из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU