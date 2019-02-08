В Невельском районе мужчина пытался провезти ребенка через границу без документов
В Невельском районе мужчина пытался провезти через российско-белорусскую границу несовершеннолетнего ребенка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, из своих документов у нарушителя была копия паспорта.
Все произошло в деревне Лобок. Мужчина с ребенком ехали из Белоруссии в Россию. После того, как погрничники выявили нарушение правил пересечения границы, то они оштрафовали нерадивого отца. За такое правонарушение в Кодексе административных правонарушений прописана сумма в размере от двух до пяти тысяч рублей.
КОНКРЕТНО
Пограничное управление напоминает, что при выезде с ребенком из страны необходимо иметь при себе все необходимые документы. В случае, если несовершеннолетний ребенок отправляется заграницу самостоятельно, при нем должно быть нотариально оформленное согласие. Один из родителей также в праве написать заявление о несогласии выезда ребенка из страны.
ИСТОЧНИК KP.RU