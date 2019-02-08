Жительница Печор, желая защитить внука, попалась на удочку мошенников

8 Февр. 11:35 2019-02-08T11:35:46+03:00

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Жительница небольшого городка Печоры, что в Псковской области стала жертвой мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, пожилой женщине позвонил неизвестный человек, который даже представляться не стал, а сказал лишь, что случилась беда с ее внуком. Мужчина пояснил, что молодой человек попал с «серьезное ДТП», но с ним ничего серьезного, не стоит беспокоиться. Однако внук без сомнения виновник этой аварии, и ему грозит едва ли не уголовная ответственность.

Вопрос можно решить прямо сейчас, и без каких-либо последствий. Достаточно лишь перевести деньги. Напуганная женщина согласилась и перевела незнакомцу 25 тысяч рублей – все, что у нее на тот момент было.

Лишь после этого она решила позвонить своему 16-летнему внуку. И вот тогда выяснилось, что ни в какие аварии он не попадал.

По факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU