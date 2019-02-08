Физкультурно-врачебный диспансер откроется в Пскове в первой половине марта

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-08T11:53:39+03:00

Физкультурно-врачебный диспансер сможет принимать спортсменов в Пскове уже в марте 2019 года. Фото: Владимир Кольцов

Появится он в стенах нового спортивного комплекса в растущем спальном районе города

Изменить размер текста: A A

Физкультурно-врачебный диспансер начнет свою работу в первой половине марта 2019 года. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом сообщила руководитель госкомитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

8 февраля в стенах здания побывал губернатор Михаил Ведерников. Глава региона вместе с главным врачом учреждения прошли по кабинетам, чтобы оценить готовность учреждения приему спортсменов. Побывали и журналисты в регистратуре, кабинетах УЗИ, рентгена, кабинетах узких специалистов.

Откроется физкультурно-врачебный диспансер в стенах СК "Олимп".Фото: Владимир Кольцов

Фото: Владимир Кольцов

Проверяющие оценивали оснащение диспансера и качество ремонтных работ. Но не все оказалось гладко. Предыдущие замечания губернатора подрядчик исправил, но есть и новые огрехи. Например, в процедурной на потолке замечены небольшие трещены, а раковина оказалась не закреплена.

- Здесь надо работать как в перинатальном центре, - заметил глава региона. - Пройти по каждому кабинету и список недочетов вешать на двери.

ИСТОЧНИК KP.RU