2019-02-08T11:53:39+03:00
Здоровье

Физкультурно-врачебный диспансер откроется в Пскове в первой половине марта

Появится он в стенах нового спортивного комплекса в растущем спальном районе города
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Физкультурно-врачебный диспансер сможет принимать спортсменов в Пскове уже в марте 2019 года.Физкультурно-врачебный диспансер сможет принимать спортсменов в Пскове уже в марте 2019 года.Фото: Владимир Кольцов
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Физкультурно-врачебный диспансер начнет свою работу в первой половине марта 2019 года. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом сообщила руководитель госкомитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

8 февраля в стенах здания побывал губернатор Михаил Ведерников. Глава региона вместе с главным врачом учреждения прошли по кабинетам, чтобы оценить готовность учреждения приему спортсменов. Побывали и журналисты в регистратуре, кабинетах УЗИ, рентгена, кабинетах узких специалистов.

Откроется физкультурно-врачебный диспансер в стенах СК "Олимп". Фото: Владимир Кольцов

Откроется физкультурно-врачебный диспансер в стенах СК "Олимп".Фото: Владимир Кольцов

Фото: Владимир Кольцов

Проверяющие оценивали оснащение диспансера и качество ремонтных работ. Но не все оказалось гладко. Предыдущие замечания губернатора подрядчик исправил, но есть и новые огрехи. Например, в процедурной на потолке замечены небольшие трещены, а раковина оказалась не закреплена.

- Здесь надо работать как в перинатальном центре, - заметил глава региона. - Пройти по каждому кабинету и список недочетов вешать на двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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