В Великих Луках задержан напавший на пенсионерку мужчина

8 Февр. 12:29 2019-02-08T12:29:11+03:00

Ранее судимый гражданин отобрал у женщины сумку с документами и деньгами

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Полицией Великих Лук задержан 28-летний местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, его подозревают в совершении грабежа.

Все произошло утром 5 февраля на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В подъезде жилого дома мужчина напал на пенсионерку. У 82-летней женщины он силой отобрал сумку с документами и деньгами - в тот момент при ней было более 20 тысяч рублей.

Нападавший с добычей сразу же скрылся.

Великолучанка обратилась в полицию за помощью и в результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника удалось установить. А вскоре его задержали.

Оказалось, что сейчас мужчина нигде не работает, а потому не имеет постоянного дохода. Между тем ранее он уже был судим. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Устанавливаются детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU