2019-02-08T14:39:48+03:00
Дом. Семья

В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела речную выдру рядом с хаткой бобров

Зверьку необходима открытая вода, чтобы находить себе корм [видео]
Виталий Суриков
Поделиться:
Речная выдра попала в кадр фотоловушки. Фото: Стоп-кадр видео Полистовского заповедника.Речная выдра попала в кадр фотоловушки. Фото: Стоп-кадр видео Полистовского заповедника.
Изменить размер текста:

В Полистовском заповеднике фотоловушка засняла речную выдру. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного природного заповедника, это произошло рядом с экотропой «Дорогою бобра».

Выдра исследовала полынью рядом с хаткой бобра. Как рассказали специалисты, иногда зверек из семейства куньих может и забраться в плотину, чтобы использовать ее ходы. Но в основном речные выдры живут рядом с водоемами, используя для укрытия природные углубления, поваленные деревья.

Питаются зверьки в основном рыбой. Поэтому зимой они ищут проталины на льду или полыньи, чтобы добыть себе пропитание. Выдра может находиться под водой до пяти минут, после чего надо будет всплыть на поверхность. Холод зверьку нипочем: мех воду не пропускает и хорошо греет.

КСТАТИ

Речные выдры в некоторых регионах России внесены в Красную книгу. На международном уровне специалисты оценивают популяцию таких зверьков как близкой к угрожающему положению.

КОНКРЕТНО

Фотоловушка запечатлела в Полистовском заповеднике белую куропатку (подробности).

Фотоловушка Полистовского заповедника сняла выдру, обследующую лунку вблизи жилища бобров. .Видео: Полистовский заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста