В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела речную выдру рядом с хаткой бобров

8 Февр. 14:24 2019-02-08T14:39:48+03:00

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В Полистовском заповеднике фотоловушка засняла речную выдру. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного природного заповедника, это произошло рядом с экотропой «Дорогою бобра».

Выдра исследовала полынью рядом с хаткой бобра. Как рассказали специалисты, иногда зверек из семейства куньих может и забраться в плотину, чтобы использовать ее ходы. Но в основном речные выдры живут рядом с водоемами, используя для укрытия природные углубления, поваленные деревья.

Питаются зверьки в основном рыбой. Поэтому зимой они ищут проталины на льду или полыньи, чтобы добыть себе пропитание. Выдра может находиться под водой до пяти минут, после чего надо будет всплыть на поверхность. Холод зверьку нипочем: мех воду не пропускает и хорошо греет.

КСТАТИ

Речные выдры в некоторых регионах России внесены в Красную книгу. На международном уровне специалисты оценивают популяцию таких зверьков как близкой к угрожающему положению.

КОНКРЕТНО

Фотоловушка запечатлела в Полистовском заповеднике белую куропатку (подробности).

Фотоловушка Полистовского заповедника сняла выдру, обследующую лунку вблизи жилища бобров. .Видео: Полистовский заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU