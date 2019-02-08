26 новых автобусов будут возить детей по Псковской области

8 Февр. 15:42 2019-02-08T16:01:40+03:00

Новые автобусы отправились в районы Псковской области, где и будут развозить детей по школам и внеклассные мероприятия. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Пскове состоялось торжественное вручение автобусов, предназначенных для перевозки детей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ключи от новой техники передавал представителям школ глава региона Михаил Ведерников.

Автобусы построены на базе «Газель Next» и «ПАЗ». Транспорт полностью соответствует всем требованиям безопасности детских перевозок: на каждом кресле есть ремень безопасности, сверху располагается полка для портфеля, при посадке детей в автобус выдвигается дополнительная подножка. В салоне всегда будет тепло — над этим потрудится автономный отопитель. В салоне есть огнетушитель и аптечка для экстренных случаев, а за водителем будет следить тахограф. Он не позволит превышать скорость, а также находиться за рулем переутомленному водителю.

КОНКРЕТНО

Чуть раньше Псковская область уже получала 15 новых школьных автобусов.

КСТАТИ

Накануне глава региона Михаил Ведерников вручил ключи от 30 машин скорой помощи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU