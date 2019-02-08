2019-02-08T16:15:59+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина, разыскиваемый за кражу, пытался незаметно вынести из магазина алкоголь

Росгвардейцы нарушили планы злоумышленника
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Злоумышленника удалось поймать за счет внимательности продавцов магазина. Фото: управление Росгвардии по Псковской области.Злоумышленника удалось поймать за счет внимательности продавцов магазина. Фото: управление Росгвардии по Псковской области.
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В Пскове мужчина пытался украсть алкоголь из магазина на Крестовском шоссе. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, позже выяснилось, что злоумышленник уже находится в розыске.

Инцидент произошел 7 февраля около восьми вечера. В магазин на Крестовском шоссе вошел мужчина. Он направился к прилавку со спиртным. Спрятав пару бутылок от взглядов продавцов, злоумышленник направился к выходу. Но сотрудники магазина заметили неладное и нажали тревожную кнопу. Сигнал о происшествии получил ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Его посадили в патрульную машину и отвезли в ближайшее отделение полиции. Когда правоохранительные органы начали устанавливать личность злоумышленника выяснилось, что его уже разыскивают по подозрению в краже. Теперь следователи займутся установлением всех деталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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