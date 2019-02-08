Псковские пограничники на проселочных дорогах остановили колонну грузовиков из Белоруссии

8 Февр. 17:35 2019-02-08T17:35:56+03:00

В Псковской области пограничники остановили грузовики из Белоруссии, которые в обход пропускных пунктов пытались ввезти в Россию без документов лом цветного металла. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали автоколонну грузовиков из Белоруссии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, в Невельском районе на себе обратили внимание пять грузовых машин, которые шли в обход пунктов пропуска, выбирая преимущественно проселочные и лесные дороги. При досмотре оказалось, что в кузовах и в прицепах находится около 8 тонн лома цветного металла. И везли его в Россию, чтобы здесь выгодно продать.

Водители, граждане Белоруссии, не стали скрывать, что уже нашли покупателя и договорились с ним о выгодной цене. По предварительной оценке стоимость груза превышает 800 тысяч рублей. Вот только на весь этот цветной металл отсутствовали какие-либо документы.

- Задержанные транспортные средства вместе с грузом переданы сотрудникам правоохранительных органов республики Беларусь, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU