В Пскове открылся 26-ой Пушкинский театральный фестиваль
В Пскове открылся 26-ой Пушкинский театральный фестиваль. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», перед первой постановкой афиши организаторы театрального праздника и постановщики встретились с журналистами.
Первым, кстати, станет спектакль «Выстрел». Как заметил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, эта постановка многим связана с идеей Пушкинского фестиваля.
- Приглашение участвовать в фестивале очень почетно, особенно открывать его, - рассказала директор Театра юного зрителя (Казань) Айгуль Горнышева. - Нашему театру уже 86 лет, и так получилось, что последние все постановки по русской классике.
- Мы окунаемся в пушкинскую эпоху, даже одежда на актерах того времени, - рассказал режиссер спектакля «Выстрел» Туфан Имамутдинов. - Начинается и заканчивается постановка словами Лотмана.
В рамках фестиваля после спектаклей будет проходить их обсуждение. При участии модератора все зрители смогут дать оценку увиденному на сцене, игре актеров.
Полная АФИША ФЕСТИВАЛЯ ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU