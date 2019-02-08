8 Февр. 17:46 2019-02-08T17:46:19+03:00

8 февраля 2019 года стартовал очередной Пушкинский театральный фестиваль в Пскове. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Организаторы фестиваля и постановщики первого спектакля встретились с журналистами

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В Пскове открылся 26-ой Пушкинский театральный фестиваль. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», перед первой постановкой афиши организаторы театрального праздника и постановщики встретились с журналистами.

Первым, кстати, станет спектакль «Выстрел». Как заметил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, эта постановка многим связана с идеей Пушкинского фестиваля.

- Приглашение участвовать в фестивале очень почетно, особенно открывать его, - рассказала директор Театра юного зрителя (Казань) Айгуль Горнышева. - Нашему театру уже 86 лет, и так получилось, что последние все постановки по русской классике.

- Мы окунаемся в пушкинскую эпоху, даже одежда на актерах того времени, - рассказал режиссер спектакля «Выстрел» Туфан Имамутдинов. - Начинается и заканчивается постановка словами Лотмана.

В рамках фестиваля после спектаклей будет проходить их обсуждение. При участии модератора все зрители смогут дать оценку увиденному на сцене, игре актеров.

Полная АФИША ФЕСТИВАЛЯ ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU