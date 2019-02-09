«Псковпассажиравтотранс» временно отменил автобус из Пскова в Невель после одного рейса

9 Февр. 10:59 2019-02-09T10:59:53+03:00

Маршрут "Псков-Невель" проработал только один день, но, возможно, еще вернется. Фото: Владимир Кольцов

Автобус должен был ездить между городами один раз в неделю

Изменить размер текста: A A

«Псковпассажиравтотранс» временно отменил автобус из Пскова в Невель. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе автотранспортного предприятия, автобус не будет курсировать с 10 февраля.

Что примечательно, маршрут №506 «Псков-Невель» в предприятии запустили 3 февраля. Он должен был каждое воскресное утро выезжать из Пскова, а днем – из Невеля. Автобус по этому маршруту успел съездить только один раз, а ко вторым выходным съездить на нем уже не получится.

Причины отмены не объявляются, но остается надежда на то, что автобус по этому направлению вернут, потому что оно позиционируется как временное, но точные сроки неизвестны.

ПРОЧИТАНО В СЕТИ

Гость

- Открыли на один день и закрыли. Вот приколисты!

КСТАТИ

«Псковпассажиравтотранс» получил большую сумму на погашение долгов. С ее помощью можно закрыть 55% невыплат. Деньги направят на задолженность по налогам и страховым выплатам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU