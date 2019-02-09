9 Февр. 12:58 2019-02-09T12:58:16+03:00

Электроприборы при неправильном их использовании могут стать очень опасными, уверяют сотрудники МЧС. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

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Псковские спасатели призывают жителей региона грамотно пользоваться электроприборами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, нарушение правил пожарной безопасности при их использовании может привести к беде.

Любой оставленный без присмотра электроприбор таит в себе опасность. Чтобы уберечь себя и свое имущество стоит придерживаться нескольких простых правил. Для начала нельзя пользоваться оголенной электропроводкой, а также неисправными розетками и приборами. Если дома стоит водонагреватель, то у него обязательно должен быть исправен терморегулятор.

Домашних инженеров спасатели остерегают от использования самодельных электроприборов. Также стоит выключать электрические приборы, если собираетесь уйти из дома. Исключение может быть только для вещей, круглосуточная работа которых прописана в инструкции.

У электрощитовых не стоит складировать горючие вещества. Стоит аккуратнее пользоваться удлинителями, потому что короткие замыкания в них часто становятся причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU