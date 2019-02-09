2019-02-09T16:58:20+03:00
Спорт

Самой юной участницей «Лыжни России - 2019» в Псковской области стала четырехлетняя девочка

А самым пожилым лыжником стал 81-летний пскович
Виталий Суриков
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Самый опытный участник оказался старше самой юной участницы на 77 лет. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".Самый опытный участник оказался старше самой юной участницы на 77 лет. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".
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В Псковской области состоялся всероссийский лыжный забег «Лыжня России - 2019». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие по традиции прошло на базе «Юность» в Островском районе.

Всего участие в лыжных стартах приняли больше двух тысяч человек. Взрослым предстояло преодолеть десятикилометровую дистанция, подросткам предстояло бежать пять километров, а детям младше десяти лет – два километра. Здесь же лыжники всех возрастов приняли участие в благотворительной гонке, дистанция которой символично составила 2019 метров.

Особыми призами от представителей партии «Единая Россия» наградили самого молодого и опытного участника. Первый приз достался четырехлетней Лидии Федоровой. Самый старший участник оказался на 77 лет старше – Владимиру Савельеву сейчас 81 год. Теперь спортсмены смогут купить товары в спортивном магазине по подаренному сертификату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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